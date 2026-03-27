Верещук виступає за регуляцію анонімних Telegram-каналів

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виступила за регулювання діяльності анонімних Telegram-каналів, які можуть використовуватися ворогом. Вона наголосила на необхідності їх деанонімізації та верифікації.

Про це Ірина Верещук сказала у коментарі Новини.LIVE.

Чи потрібно заборонити Telegram в Україні

Верещук розповіла, що виступаж не про повне блокування Telegram в Україні, а про контроль над каналами, які становлять загрозу національній безпеці.

"Якщо будь-який анонімний Telegram-канал загрожує національній безпеці, життю і здоров'ю наших громадян, використовується ворогом, він має бути деанонімізований, він має бути верифікований. І спецслужби мають розуміти, що через такі телеграм-канали, через інші комунікаційні платформи нас не будуть вбивати, не будуть калічити і не будуть тероризувати", — сказала заступниця керівника ОПУ.

Водночас вона підкреслила, що інші обмеження не розглядаються. За її словами, українці активно використовують Telegram для різних цілей, зокрема як інструмент заробітку.

"Все решта — будь ласка. Політичність, свобода слова, заробляйте гроші. Я чула, що для когось це бізнес", — додала Верещук.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, 12 березня у Telegram стався масштабний збій по всьому світу. Користувачі з різних країн повідомляли про труднощі з надсиланням повідомлень і завантаженням медіафайлів.

Також Зеленський висловився про заборону Telegram в Росії. Зараз з обмеженням месенджера буде складніше передавати сигнали російському суспільству. Однак у них з'явиться нова мережа, до якої Україна теж матиме доступ.