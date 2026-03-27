Верещук выступает за регуляцию анонимных Telegram-каналов

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук выступила за регулирование деятельности анонимных Telegram-каналов, которые могут использоваться врагом. Она подчеркнула необходимость их деанонимизации и верификации.

Об этом Ирина Верещук сказала в комментарии Новини.LIVE.

Нужно ли запретить Telegram в Украине

Верещук рассказала, что речь идет не о полной блокировке Telegram в Украине, а о контроле над каналами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

"Если любой анонимный Telegram-канал угрожает национальной безопасности, жизни и здоровью наших граждан, используется врагом, он должен быть деанонимизирован, он должен быть верифицирован. И спецслужбы должны понимать, что через такие телеграмм-каналы, через другие коммуникационные платформы нас не будут убивать, не будут калечить и не будут терроризировать", — сказала заместитель руководителя ОПУ.

В то же время она подчеркнула, что другие ограничения не рассматриваются. По ее словам, украинцы активно используют Telegram для различных целей, в частности как инструмент заработка.

Читайте также:

"Все остальное — пожалуйста. Политичность, свобода слова, зарабатывайте деньги. Я слышала, что для кого-то это бизнес", — добавила Верещук.

Ранее Новини.LIVE сообщали, 12 марта в Telegram произошел масштабный сбой по всему миру. Пользователи из разных стран сообщали о трудностях с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.

Также Зеленский высказался о запрете Telegram в России. Сейчас с ограничением мессенджера будет сложнее передавать сигналы российскому обществу. Однако у них появится новая сеть, к которой Украина тоже будет иметь доступ.