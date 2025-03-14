Венс прокоментував переміщення ядерної зброї на схід Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що він був би шокований, якби президент Дональд Трамп захотів перемістити американську ядерну зброю далі на схід Європи. Ця заява пролунала на тлі заклику Польщі розмістити американську ядерну зброю на її території.

Про це повідомило інформагентство Reuters у п’ятницю, 14 березня.

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"Я не говорив з президентом про це конкретне питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід в Європу", — сказав віцепрезидент США.

Зазначається, що так Венс відреагував на заклик президент Польщі Анджея Дуди до США передати ядерну зброю на її територію як стримувальний фактор проти майбутньої збройної агресії з боку РФ.

Зазначимо, що президент Польщі Анджей Дуда виступив із пропозицією розмістити американську ядерну зброю на території Польщі. Він вважає, що такий крок стане стримувальним фактором проти можливої агресії з боку Росії.

Анджей Дуда пояснив, що президент США Дональд Трамп міг би ухвалити рішення про передислокацію американських ядерних боєголовок, які нині перебувають у Західній Європі або США, до Польщі. Цю ініціативу польський лідер нещодавно обговорював зі спеціальним посланником США з питань України та Росії Кітом Келлоггом.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що готовий допомогти президенту США Дональду Трампу щодо врегулювання ядерних питань з Іраном.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон висловився про ядерний захист Європи.