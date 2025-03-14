Джей Ді Венса освистали на концерті у Вашингтоні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Віцепрезидент США Джей Ді Венс разом із дружиною став об’єктом глузування під час відвідування концерту Національного симфонічного оркестру у Вашингтонському центрі Кеннеді. Коли подружжя зайшло до ложі перед початком виступу, зал гучно їх освистав.

Про це повідомляє The Guardian.

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Глядачі освистали його під час виступу оркестру, який виконував твори російського композитора Дмитра Шостаковича. Попри те, що політик привітав присутніх посмішкою та помахом руки, зал зустрів його не надто тепло. Деякі глядачі кричали "Ти зіпсував це місце!", висловлюючи невдоволення присутністю політика.

Кортеж віцепрезидент затримав початок концерту на 25 хвилин, оскільки всім відвідувачам довелося пройти посилену перевірку безпеки секретної служби.

У ЗМІ зазначили, що президент США Дональд Трамп раніше звільнив 18 членів правління Центру Кеннеді, включаючи його президентку Дебору Ф. Раттер, яку колись призначив Джо Байден. Це призвело до масових відставок і скасування восьмитижневого бродвейського мюзиклу "Гамільтон".

Нагадаємо, стало відомо, що кузен Джей Ді Венса Нейт Венс воював за Україну у лавах ЗСУ. Він розповів, чому російська армія небезпечна і висловився щодо позиції свогот родича у політиці Стороно України.

Додамо, що нещодавно в Огайо між Джеєм Ді Венсом та проукраїнськими протестувальниками виникла сутичка.