Нейт Венс, кузен Джей Ді Венса, воював за Україну у складі батальйону "Вовки Да Вінчі" ЗСУ — що відомо

Нейт Венс на фронті за кілька сотень метрів від російських позицій влітку 2022 року. Фото: Le Figaro

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, Нейт Венс, добровільно приєднався до Збройних сил України (ЗСУ) після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він провів на фронті понад два з половиною роки та воював у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Le Figaro.

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За інформацією ЗМІ, 47-річний Нейт три роки перебував в Україні. За цей час чоловік брав участь у бойових діях під Куп’янськом, Бахмутом, Авдіївкою та Покровськом. Однак на початку 2025 року, за кілька тижнів до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента США, він залишив службу в українському війську.

Видання пише, що Нейт розлютився після того, як почув суперечку між Венсом та Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Він зазначив, що раніше вважав критику його двоюрідного брата щодо допомоги Україні частиною політичної гри.

"Джей Ді — хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони (Джей Ді Венс і Дональд Трамп. — Ред.) зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю", — заявив Нейт.

Він також зазначив, що був розчарований позицією свого кузена.

"Я був розчарований. Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими "звітами", які він бачив, я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Він ніколи не намагався дізнатися більше", — наголосив він.

За словами Нейта, він неодноразово намагався зв’язатися з Венсом, навіть залишав повідомлення в його офісі, але відповіді так і не отримав.

До 2022 року Нейт Венс вів цивільне життя. Колись він служив у морській піхоті США, а потім будував кар’єру в нафтовій сфері. Його соцмережі свідчать про республіканські погляди.

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" Суспільному підтвердили, що Нейт справді служив у підрозділі, однак деталей про його діяльність не розголошують.

Раніше американський ветеран емоційно відреагував на суперечку президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому, що сталася 28 лютого.