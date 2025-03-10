Нейт Вэнс, кузен Джей Ди Вэнса, воевал за Украину в составе батальона "Волки Да Винчи" ВСУ — что известно

Нейт Вэнс на фронте в нескольких сотнях метров от российских позиций летом 2022 года. Фото: Le Figaro

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нейт Вэнс, добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он провел на фронте более двух с половиной лет и воевал в составе батальона "Волки Да Винчи".

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Le Figaro.

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По информации СМИ, 47-летний Нейт три года находился в Украине — на фронте более двух с половиной лет. За это время мужчина участвовал в боевых действиях под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой и Покровском. Однако в начале 2025 года, за несколько недель до инаугурации своего двоюродного брата на посту вице-президента США, он оставил службу в украинской армии.

Издание пишет, что Нейт разозлился после того, как услышал спор между Вэнсом и Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Он отметил, что ранее считал критику его двоюродного брата относительно помощи Украине частью политической игры.

"Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они (Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп — ред.) сделали с Зеленским, было засадой с абсолютной недобросовестностью", — заявил Нейт.

Он также отметил, что был разочарован позицией своего кузена.

"Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывал свое недоверие к Зеленскому теми "отчетами", которые он видел, я думал, что задохнусь. Я мог бы сказать ему правду, без притворства, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше", — подчеркнул он.

По словам Нейта, он неоднократно пытался связаться с Вэнсом, даже оставлял сообщения в его офисе, но ответа так и не получил.

До 2022 года Нейт Вэнс вел гражданскую жизнь. Когда-то он служил в морской пехоте США, а затем строил карьеру в нефтяной сфере. Его соцсети свидетельствуют о республиканских взглядах.

В батальоне "Волки Да Винчи" "Суспільному" подтвердили, что Нейт действительно служил в подразделении, однако деталей о его деятельности не разглашают.

Ранее американский ветеран эмоционально отреагировал на спор президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, который произошел 28 февраля.