Джей Ди Вэнса освистали на концерте в Вашингтоне

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой стал объектом насмешек во время посещения концерта Национального симфонического оркестра в Вашингтонском центре Кеннеди. Когда супруги зашли в ложу перед началом выступления, зал громко освистал.

Об этом сообщает The Guardian.

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Зрители освистали его во время выступления оркестра, который исполнял произведения российского композитора Дмитрия Шостаковича. Несмотря на то, что политик поприветствовал присутствующих улыбкой и взмахом руки, зал встретил его не слишком тепло. Некоторые зрители кричали "Ты испортил это место!", выражая недовольство присутствием политика.

Кортеж вице-президента задержал начало концерта на 25 минут, поскольку всем посетителям пришлось пройти усиленную проверку безопасности секретной службы.

В СМИ отметили, что президент США Дональд Трамп ранее уволил 18 членов правления Центра Кеннеди, включая его президента Дебору Ф. Раттер, которую когда-то назначил Джо Байден. Это привело к массовым отставкам и отмене восьминедельного бродвейского мюзикла "Гамильтон".

Напомним, стало известно, что кузен Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс воевал за Украину в рядах ВСУ. Он рассказал, почему российская армия опасна и высказался относительно позиции своего родственника в политике стороны Украины.

Добавим, что недавно в Огайо между Джеем Ди Вэнсом и проукраинскими протестующими возникла стычка.