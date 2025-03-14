Джей Ди Вэнса освистали на концерте в Вашингтоне

Джей Ди Вэнса освистали во время концерта российского композитора
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой стал объектом насмешек во время посещения концерта Национального симфонического оркестра в Вашингтонском центре Кеннеди. Когда супруги зашли в ложу перед началом выступления, зал громко освистал.
Об этом сообщает The Guardian.
Зал освистал Джей Ди Вэнса на концерте Шостакевича
Зрители освистали его во время выступления оркестра, который исполнял произведения российского композитора Дмитрия Шостаковича. Несмотря на то, что политик поприветствовал присутствующих улыбкой и взмахом руки, зал встретил его не слишком тепло. Некоторые зрители кричали "Ты испортил это место!", выражая недовольство присутствием политика.
Кортеж вице-президента задержал начало концерта на 25 минут, поскольку всем посетителям пришлось пройти усиленную проверку безопасности секретной службы.
В СМИ отметили, что президент США Дональд Трамп ранее уволил 18 членов правления Центра Кеннеди, включая его президента Дебору Ф. Раттер, которую когда-то назначил Джо Байден. Это привело к массовым отставкам и отмене восьминедельного бродвейского мюзикла "Гамильтон".
Напомним, стало известно, что кузен Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс воевал за Украину в рядах ВСУ. Он рассказал, почему российская армия опасна и высказался относительно позиции своего родственника в политике стороны Украины.
Добавим, что недавно в Огайо между Джеем Ди Вэнсом и проукраинскими протестующими возникла стычка.
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