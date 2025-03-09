В Огайо між Джей Ді Венсом і проукраїснькими протестувальниками виникла сутичка

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Фото: скриншот

У штаті Огайо між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та проукраїнськими протестувальниками виникла суперечка. Зокрема, він намагався пояснити політику адміністрації президента США Дональда Трампа, а також те, що його маленька донька, з якою він гуляв, тут ні до чого.

Відповідне відео опублікувало CNN.

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Під час розмови з людьми Венс намагався пояснити, що його 3-річна дитина тут ні до чого, а політика адміністрації Трампа нібито спрямована на засудження агресорів.

"Але засудив винуватців війни. Це політика адміністрації", — сказав він.

У свою чергу користувачі соцмереж вже відреагували на заяви. Зокрема, приклади низки питань:

"Тобто ці маленькі бабусі налякали Джей Ді Венса???"

"Вони кричали й лякали його дитину?!? Щось не чути, щоб там хтось кричав"

"Тримає 3-річну дитину як щит".

Нагадаємо, що 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і президентом Сполучених Штатів виникла суперечка через різне бачення ситуації щодо війни в Україні.

Також пізніше Венс зазначив, що Зеленський може повернутися до Білого дому, коли буде готовий "поговорити про мирний план Америки".