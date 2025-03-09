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Між Венсом та проукраїнськими протестувальники виникла сутичка

9 березня 2025 23:51
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
В Огайо між Джей Ді Венсом і проукраїснькими протестувальниками виникла сутичка
Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У штаті Огайо між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та проукраїнськими протестувальниками виникла суперечка. Зокрема, він намагався пояснити політику адміністрації президента США Дональда Трампа, а також те, що його маленька донька, з якою він гуляв, тут ні до чого.

Відповідне відео опублікувало CNN.

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Під час розмови з людьми Венс намагався пояснити, що його 3-річна дитина тут ні до чого, а політика адміністрації Трампа нібито спрямована на засудження агресорів.

"Але засудив винуватців війни. Це політика адміністрації", — сказав він.

У свою чергу користувачі соцмереж вже відреагували на заяви. Зокрема, приклади низки питань:

  • "Тобто ці маленькі бабусі налякали Джей Ді Венса???"
  • "Вони кричали й лякали його дитину?!? Щось не чути, щоб там хтось кричав"
  • "Тримає 3-річну дитину як щит".

Нагадаємо, що 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і президентом Сполучених Штатів виникла суперечка через різне бачення ситуації щодо війни в Україні.

Також пізніше Венс зазначив, що Зеленський може повернутися до Білого дому, коли буде готовий "поговорити про мирний план Америки".

США мітинг протести Україна війна в Україні Джей Ді Венс
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