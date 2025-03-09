В Огайо между Джей Ди Вэнсом и проукраинскими протестующими возникла стычка

Между Венсом и проукраинскими протестующими возникла стычка
В штате Огайо между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и проукраинскими протестующими возник спор. В частности, он пытался объяснить политику администрации президента США Дональда Трампа, а также то, что его маленькая дочь, с которой он гулял, здесь ни при чем.
Соответствующее видео опубликовало CNN.
Что сказал Вэнс
Во время разговора с людьми Вэнс пытался объяснить, что его 3-летний ребенок здесь ни при чем, а политика администрации Трампа якобы направлена на осуждение агрессоров.
"Но осудил виновников войны. Это политика администрации", — сказал он.
В свою очередь пользователи соцсетей уже отреагировали на заявления. В частности, примеры ряда вопросов:
- "То есть эти маленькие бабушки напугали Джей Ди Вэнса???"
- "Они кричали и пугали его ребенка?!?? Что-то не слышно, чтобы там кто-то кричал"
- "Держит 3-летнего ребенка как щит".
Напомним, что 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Соединенных Штатов возник спор из-за разного видения ситуации относительно войны в Украине.
Также позже Вэнс отметил, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда будет готов "поговорить о мирном плане Америки".
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