В Огайо между Джей Ди Вэнсом и проукраинскими протестующими возникла стычка

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Фото: скриншот

В штате Огайо между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и проукраинскими протестующими возник спор. В частности, он пытался объяснить политику администрации президента США Дональда Трампа, а также то, что его маленькая дочь, с которой он гулял, здесь ни при чем.

Соответствующее видео опубликовало CNN.

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Во время разговора с людьми Вэнс пытался объяснить, что его 3-летний ребенок здесь ни при чем, а политика администрации Трампа якобы направлена на осуждение агрессоров.

"Но осудил виновников войны. Это политика администрации", — сказал он.

В свою очередь пользователи соцсетей уже отреагировали на заявления. В частности, примеры ряда вопросов:

"То есть эти маленькие бабушки напугали Джей Ди Вэнса???"

"Они кричали и пугали его ребенка?!?? Что-то не слышно, чтобы там кто-то кричал"

"Держит 3-летнего ребенка как щит".

Напомним, что 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Соединенных Штатов возник спор из-за разного видения ситуации относительно войны в Украине.

Также позже Вэнс отметил, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда будет готов "поговорить о мирном плане Америки".