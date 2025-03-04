Скандал в Білому домі — Венс вперше зробив заяву

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Rebecca Droke/Pool via REUTERS

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Президент України Володимир Зеленський може повернутися до Білого дому, коли буде готовий "поговорити про мирний план Америки". Крім того, він вважає, що Дональд Трамп намагався зберігати дипломатичність під час зустрічі.

Про це Джей Ді Венсі сказав в інтерв'ю Fox News.

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Венс заявив, що Зеленський продемонстрував небажання брати участь у мирному процесі. Він наголосив, що це є політикою американського народу та їхнього президента Дональда Трампа.

Крім того, віцепрезидент США заявив, що Трамп намагався "зберігати дипломатичність і доброзичливість" до Зеленського, але він не захотів говорити про конкретні кроки до миру.

Водночас він вважає, що "справжнього зриву" Зеленський не зробив і він може повернутися до Білого дому, якщо скаже, що готовий обговорити мирний план.

"Якщо Зеленський серйозно займеться деталями, то США будуть готові знову розмовляти", — наголосив Венс.

Коментуючи гарантії безпеки, яких хоче України, посадовець заявив, що найкращою такою гарантією стане економічний інтерес США у її відбудові та розвитку.

"Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що Путін більше ніколи не нападе на Україну, найкращий спосіб — забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України", — сказав Венс.

Також він зауважив, що не впевнений в тому, чи готові росіяни до компромісу, але це потрібно перевірити. Переговори — це єдиний спосіб зробити це.

Нагадаємо, нещодавно психологиня розкрила нюанси зустрічі у Білому домі. За її словами, діалог президентів не відбувся на рівних.

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