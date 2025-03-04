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Должен хотеть мира — Вэнс впервые высказался о скандале в США

4 марта 2025 09:55
Карина Приходько - Редактор
Скандал в Белом доме — Вэнс впервые сделал заявление
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Rebecca Droke/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский может вернуться в Белый дом, когда будет готов "поговорить о мирном плане Америки". Кроме того, он считает, что Дональд Трамп пытался сохранять дипломатичность во время встречи.

Об этом Джей Ди Вэнси сказал в интервью Fox News.

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Вэнс заявил, что Зеленский продемонстрировал нежелание участвовать в мирном процессе. Он подчеркнул, что это является политикой американского народа и их президента Дональда Трампа.

Кроме того, вице-президент США заявил, что Трамп пытался "сохранять дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому, но он не захотел говорить о конкретных шагах к миру.

В то же время он считает, что "настоящего срыва" Зеленский не совершил и он может вернуться в Белый дом, если скажет, что готов обсудить мирный план.

"Если Зеленский серьезно займется деталями, то США будут готовы снова разговаривать", — подчеркнул Вэнс.

Комментируя гарантии безопасности, которых хочет Украина, чиновник заявил, что лучшей такой гарантией станет экономический интерес США в ее восстановлении и развитии.

"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Путин больше никогда не нападет на Украину, лучший способ — обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины", — сказал Вэнс.

Также он отметил, что не уверен в том, готовы ли россияне к компромиссу, но это нужно проверить. Переговоры — это единственный способ сделать это.

Напомним, недавно психолог раскрыла нюансы встречи в Белом доме. По ее словам, диалог президентов не состоялся на равных.

Также мы писали, что Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине.

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