Сварка у Білому домі — психолог розкрила цікаві деталі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Психологиня Ольга Голубицька розповіла, що зустріч між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом не відбулася на рівних. Це демонстрували мова тіла та загальний тон лідера США.

Про це Ольга Голубицька заявила в ефірі Ранок.LIVE.

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"Зеленського зустріли, як "гостя десятого світу" — мова тіла Трампа та загальний тон розмови демонстрували, що зустріч не відбулася на рівних", — сказала психологиня.

Голубицька зазначила, коли президент України показував фото українських бійців, звільнених із полону РФ, Трамп віддав їх не своєму помічнику, а назад Зеленському — несвідомо показавши, що йому це нецікаво і неважливо.

Також фахівчиня додала, що було видно, як команда Трампа обурилась не тільки сказаним, а й мімікою Зеленського.

Крім того, українського лідера з порогу зустріли невдоволенням через те, що він приїхав не в офіційному костюмі.

Нагадаємо, під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого Трамп зробив зауваження Зеленському через зовнішній вигляд. Йому не сподобалось, що український лідер приїхав не в костюмі.

Крім того, президент США дорікнув Зеленському про зброю для України. За його словами, якби цього не було, війна завершилася б за два тижні.