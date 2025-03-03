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Психолог раскрыла нюансы встречи в Белом доме

3 марта 2025 15:38
Карина Приходько - Редактор
Ссора в Белом доме — психолог раскрыла интересные детали
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Карина Приходько - Редактор

Психолог Ольга Голубицкая рассказала, что встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не состоялась на равных. Это демонстрировали язык тела и общий тон лидера США.

Об этом Ольга Голубицкая заявила в эфире Ранок.LIVE.

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"Зеленского встретили, как "гостя десятого мира" — язык тела Трампа и общий тон разговора демонстрировали, что встреча не состоялась на равных", — сказала психолог.

Голубицкая отметила, когда президент Украины показывал фото украинских бойцов, освобожденных из плена РФ, Трамп отдал их не своему помощнику, а обратно Зеленскому — бессознательно показав, что ему это неинтересно и неважно.

Также специалист добавила, что было видно, как команда Трампа возмутилась не только сказанным, но и мимикой Зеленского.

Кроме того, украинского лидера с порога встретили недовольством из-за того, что он приехал не в официальном костюме.

Напомним, во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля Трамп сделал замечание Зеленскому из-за внешнего вида. Ему не понравилось, что украинский лидер приехал не в костюме.

Кроме того, президент США упрекнул Зеленского об оружии для Украины. По его словам, если бы этого не было, война завершилась бы за две недели.

Владимир Зеленский скандал Дональд Трамп психология Белый дом
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