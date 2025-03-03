Ссора в Белом доме — психолог раскрыла интересные детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Психолог Ольга Голубицкая рассказала, что встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не состоялась на равных. Это демонстрировали язык тела и общий тон лидера США.

Об этом Ольга Голубицкая заявила в эфире Ранок.LIVE.

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"Зеленского встретили, как "гостя десятого мира" — язык тела Трампа и общий тон разговора демонстрировали, что встреча не состоялась на равных", — сказала психолог.

Голубицкая отметила, когда президент Украины показывал фото украинских бойцов, освобожденных из плена РФ, Трамп отдал их не своему помощнику, а обратно Зеленскому — бессознательно показав, что ему это неинтересно и неважно.

Также специалист добавила, что было видно, как команда Трампа возмутилась не только сказанным, но и мимикой Зеленского.

Кроме того, украинского лидера с порога встретили недовольством из-за того, что он приехал не в официальном костюме.

Напомним, во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля Трамп сделал замечание Зеленскому из-за внешнего вида. Ему не понравилось, что украинский лидер приехал не в костюме.

Кроме того, президент США упрекнул Зеленского об оружии для Украины. По его словам, если бы этого не было, война завершилась бы за две недели.