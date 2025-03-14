Вэнс прокомментировал перемещение ядерного оружия на восток Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он был бы шокирован, если бы президент Дональд Трамп захотел переместить американское ядерное оружие дальше на восток Европы. Это заявление прозвучало на фоне призыва Польши разместить американское ядерное оружие на ее территории.

Об этом сообщило информагентство Reuters в пятницу, 14 марта.

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"Я не говорил с президентом об этом конкретном вопросе, но я был бы шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток в Европу", — сказал вице-президент США.

Отмечается, что так Вэнс отреагировал на призыв президент Польши Анджея Дуды к США передать ядерное оружие на ее территорию как сдерживающий фактор против будущей вооруженной агрессии со стороны РФ.

Отметим, что президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением разместить американское ядерное оружие на территории Польши. Он считает, что такой шаг станет сдерживающим фактором против возможной агрессии со стороны России.

Анджей Дуда объяснил, что президент США Дональд Трамп мог бы принять решение о передислокации американских ядерных боеголовок, которые сейчас находятся в Западной Европе или США, в Польшу. Эту инициативу польский лидер недавно обсуждал со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлоггом.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что готов помочь президенту США Дональду Трампу по урегулированию ядерных вопросов с Ираном.

Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о ядерной защите Европы.