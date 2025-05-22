Андрій Портнов — причетних до вбивства ще не затримали

Поліція на місці вбивства Андрія Портнова. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Наразі причетних до вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова у Мадриді 21 травня ще не затримали. Посольство України в Іспанії перебуває на зв'язку з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Деталі вбивства Андрія Портнова

У посольстві України в Іспанії розповіли, що 21 травня в провінції Мадрида Посуело-де-Аларкон трапилася стрілянина, внаслідок якої вбили громадянина України. Йдеться про колишнього українського політика Андрія Портнова.

"За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на день 22 травня не було затримань, які могли б бути пов'язані з вбивством. У МЗС повідомили, що посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови.

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили Андрія Портнова біля однієї з елітних шкіл в місті.

За даними іспанських медиків, у колишнього політика стріляли щонайменше п'ять разів, але попали три кулі.

Колишній співробітник СБУ вважає, що вбивство Портнова має вигляд цілеспрямованої ліквідації. Інші версії — лише припущення.