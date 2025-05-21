Андрій Портнов — версія вбивства від СБУ

Український політик Андрій Портнов. Фото: LIGA.net

Вбивство проросійського українського політика Андрія Портнова у Мадриді 21 травня має вигляд цілеспрямованої ліквідації. Інші версії — лише припущення.

Про це заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі День.LIVE.

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Ступак зауважив, що "фактом залишається лише одне: Портнова вбито п’ятьма кулями".

"Коли з'явилися дані про те, що це чотири кулі в груди і одна в голову, то будь-які сумніви в тому, що це була цілеспрямована ліквідація, повністю зникли", — сказав колишній співробітник СБУ.

Він також додав, що офіційних підтверджень або спростувань версій наразі немає, але маніпуляції навколо цього інциденту вже можуть стати потужним інструментом дезінформації.

Нагадаємо, раніше колишній заступник голови СБУ заявив, що до вбивства Портнова причетна Росія. Цей випадок хочуть використати для дискредитації України.

Крім того, іспанські медики розкрили деталі смерті українського політика. Він отримав поранення, не сумісні з життям.