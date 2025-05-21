Андрей Портнов — версия убийства от СБУ

Украинский политик Андрей Портнов. Фото: LIGA.net

Убийство пророссийского украинского политика Андрея Портнова в Мадриде 21 выглядит как целенаправленная ликвидация. Другие версии — лишь предположения.

Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире День.LIVE.

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Ступак отметил, что "фактом остается только одно: Портнов убит пятью пулями".

"Когда появились данные о том, что это четыре пули в грудь и одна в голову, то любые сомнения в том, что это была целенаправленная ликвидация, они полностью исчезли", — сказал бывший сотрудник СБУ.

Он также добавил, что официальных подтверждений или опровержений версий пока нет, но манипуляции вокруг этого инцидента уже могут стать мощным инструментом дезинформации.

Напомним, ранее бывший заместитель председателя СБУ заявил, что к убийству Портнова причастна Россия. Этот случай хотят использовать для дискредитации Украины.

Кроме того, испанские медики раскрыли детали смерти украинского политика. Он получил ранения несовместимые с жизнью.