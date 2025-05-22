Андрей Портнов — причастных к убийству еще не задержали

Полиция на месте убийства Андрея Портнова. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Сейчас причастных к убийству бывшего украинского политика Андрея Портнова в Мадриде 21 мая еще не задержали. Посольство Украины в Испании находится на связи с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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В посольстве Украины в Испании рассказали, что 21 мая в провинции Мадрида Посуэло-де-Аларкон произошла стрельба, в результате которой убили гражданина Украины. Речь идет о бывшем украинском политике Андрее Портнове.

"По предварительной информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на день 22 мая не было задержаний, которые могли бы быть связаны с убийством. В МИД сообщили, что посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства.

Напомним, 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова возле одной из элитных школ в городе.

По данным испанских медиков, в бывшего политика стреляли по меньшей мере пять раз, но попали три пули.

Бывший сотрудник СБУ считает, что убийство Портнова имеет вид целенаправленной ликвидации. Другие версии — лишь предположения.