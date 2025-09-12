Вбивство двох школярів у Шаргороді — що розповіла родина підозрюваного

Затриманий підозрюваний у вбивстві. Фото: Національна поліція України

У Шаргороді на Вінниччині трагедія з убивством двох школярів набула величезного розголосу по всій країні. У цій справі підозрюють 23-річного колишнього вчителя англійської мови Олексія Пономарьова. Його мати вперше погодилася розповісти журналістам про обставини, які, на її думку, передували злочину.

Про можливі мотиви сина та знущання школярів над її сім'єю вона розовіла інтерв’ю для ТСН.

Реклама

Читайте також:

Матір не виправдовує сина за вбивство, але розповіла про погану поведінку підлітків

Жінка наголосила, що не намагається виправдати дії сина і визнає, що він не мав права відбирати життя. Водночас вона переконана, що суспільство повинно знати про ті конфлікти та тиск, які, за її словами, тривали довгий час і фактично зламали Олексія.

За словами матері, проблеми почалися ще під час його роботи в школі. Учні, як розовідав їй син, постійно зривали уроки, провокували сварки, і будь-яке зауваження з боку вчителя зустрічало агресивну реакцію.

Вона стверджує, що одна із ситуацій закінчилася скандалом.

"Він (учень. — Ред.) підійшов до Олексія та штовхнув його в грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликавши не зривати урок. Закликав його сісти, бо ще не закінчився урок. А той йому каже: "А що ти мені зробиш?". Мій син взяв його за лікоть та за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитись та розплакався", — розповіла матір підозрюваного

Після того як між учнем та Олексієм сталася сварка, матір дитини влаштувала скандал у школі. Згодом, за словами жінки, її сина почали цькувати, приходили під двері будинку, телефонували, писали образливі повідомлення. Сам Олексій після цього написав заяву на звільнення, бо не хотів більше працювати в такій атмосфері.

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Національна поліція України

Підлітки нібито продовжували цькувати Олексія та усю сім'ю

Проте, як стверджує мати, цькування не припинилося навіть після того, як він залишив роботу. За її словами, група старшокласників продовжувала переслідувати Олексія, а також почала знущатися з її молодшого сина — брата підозрюваного.

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Жінка зазначила, що один із загиблих учнів, Владислав, систематично бив її молодшого сина в автобусі, а інші діти знімали це на відео та навіть не намагалися втрутитися у конфлікт. Востаннє напад відбувся буквально за день до трагедії.

"Вони його, молодшого сина, можливо хотіли довести до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені, мамі, краще не треба знати. Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив Влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому сину фотографії учнів, які в нього були, шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через все це. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому", — розповіла жінка.

Матір вважає, що підлітки довели Олексія до злочину своєю поведінкою

Жінка переконана, що її сина довели до межі. Вона зізнається, що той був спокійною і врівноваженою людиною, готовою допомогти іншим, але постійний тиск та переслідування врешті призвели до трагедії.

Вона також додала, що навіть колишня директорка школи колись визнавала, що дисциплінарні проблеми з цією групою учнів були настільки серйозними, що вона не змогла допрацювати до пенсії.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві двох школярів затримали того ж дня неподалік від міста та обрали йому запобіжний захід без права внесення застави. Якщо вина колишнього вчителя буде доведена, йому загрожує довічне ув’язнення.

Відомо, що церемонія прощання із загиблими підлітками відбудеться сьогодні, 12 вересня. Мешканці міста зносять квіти та іграшки на місце трагедії.

Також колеги підозрюваного підтвердили конфліктні стосунки між вчителем та учнями.