Убийство двух школьников в Шаргороде — что рассказала семья подозреваемого

Задержан подозреваемый в убийстве. Фото: Национальная полиция Украины

В Шаргороде Винницкой области трагедия с убийством двух школьников получила огромную огласку по всей стране. В этом деле подозревают 23-летнего бывшего учителя английского языка Алексея Пономарева. Его мать впервые согласилась рассказать журналистам об обстоятельствах, которые, по ее мнению, предшествовали преступлению.

О возможных мотивах сына и издевательствах школьников над ее семьей она рассказала в интервью для ТСН.

Реклама

Читайте также:

Мать не оправдывает сына за убийство, но рассказала о плохом поведении подростков

Женщина подчеркнула, что не пытается оправдать действия сына и признает, что он не имел права отбирать жизнь. В то же время она убеждена, что общество должно знать о тех конфликтах и давлении, которые, по ее словам, продолжались долгое время и фактически сломали Алексея.

По словам матери, проблемы начались еще во время его работы в школе. Ученики, как рассказывал ей сын, постоянно срывали уроки, провоцировали ссоры, и любое замечание со стороны учителя встречало агрессивную реакцию.

Она утверждает, что одна из ситуаций закончилась скандалом.

"Он (ученик. — Ред.) подошел к Алексею и толкнул его в грудную клетку. Мой сын сделал ему замечание, призвав не срывать урок. Призвал его сесть, потому что еще не закончился урок. А тот ему говорит: "А что ты мне сделаешь?" Мой сын взял его за локоть и за затылок, подержал его три секунды и отпустил. Ученик понял, что перед другими школьниками не получилось похвастаться и расплакался", — рассказала мать подозреваемого

После того как между учеником и Алексеем произошла ссора, мать ребенка устроила скандал в школе. Впоследствии, по словам женщины, ее сына начали травить, приходили под дверь дома, звонили, писали оскорбительные сообщения. Сам Алексей после этого написал заявление на увольнение, потому что не хотел больше работать в такой атмосфере.

Следственные действия на месте убийства. Фото: Национальная полиция Украины

Подростки якобы продолжали травить Алексея и всю семью

Однако, как утверждает мать, травля не прекратилась даже после того, как он оставил работу. По ее словам, группа старшеклассников продолжала преследовать Алексея, а также начала издеваться над ее младшим сыном — братом подозреваемого.

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Женщина отметила, что один из погибших учеников, Владислав, систематически избивал ее младшего сына в автобусе, а другие дети снимали это на видео и даже не пытались вмешаться в конфликт. Последний раз нападение произошло буквально за день до трагедии.

"Они его, младшего сына, возможно, хотели довести до самоубийства. Представьте себе, он даже рассказать не мог, только плакал. Сказал, что мне, маме, лучше не надо знать. Били так, что ему даже было что-то сложно сказать. Сказал, что его бил Влад, а девочка Юля снимала на видео. Алексей показал младшему сыну фотографии учеников, которые у него были, школьный архив. Младший сын указал на обидчиков. Алексей всю ночь не спал из-за всего этого. Очевидно, это была последняя капля во всем этом", — рассказала женщина.

Мать считает, что подростки довели Алексея до преступления своим поведением

Женщина убеждена, что ее сына довели до предела. Она признается, что тот был спокойным и уравновешенным человеком, готовым помочь другим, но постоянное давление и преследования в конце концов привели к трагедии.

Она также добавила, что даже бывшая директор школы когда-то признавала, что дисциплинарные проблемы с этой группой учеников были настолько серьезными, что она не смогла доработать до пенсии.

Напомним, подозреваемого в убийстве двух школьников задержали в тот же день неподалеку от города и избрали ему меру пресечения без права внесения залога. Если вина бывшего учителя будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Известно, что церемония прощания с погибшими подростками состоится сегодня, 12 сентября. Жители города сносят цветы и игрушки на место трагедии.

Также коллеги подозреваемого подтвердили конфликтные отношения между учителем и учениками.