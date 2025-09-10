Видео
Убийство школьников в Винницкой области — подробности об учителе

Убийство школьников в Винницкой области — подробности об учителе

Дата публикации 10 сентября 2025 17:06
Учитель убил школьников в Винницкой области 10 сентября - что известно о подозреваемом
Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Подозреваемый в убийстве двух школьников в Винницкой области — бывший учитель английского языка. В течение года у него возникало немало конфликтов с учениками.

Об этом ТСН рассказала руководитель отдела образования и спорта Шаргородского городского совета Валентина Гуменюк.

Между экс-учителем и одним из убитых учеников был конфликт

Предварительно установлено, что когда ученик 10 класса и ученик 11 класса направлялись в школу, по крайней мере на одного из них ждал их 23-летний бывший учитель. Мужчина нанес ребятам проникающие ранения в шею — старшеклассники скончались на месте происшествия, а учитель скрылся.

Гуменюк рассказывает, что подозреваемый проработал в школе меньше года.

"Проработал неполный учебный год, потому что не сложились отношения с определенными учениками. Были жалобы, конфликты. Родители учеников были вынуждены вмешиваться в эти инциденты, они обращались к администрации учебного заведения. Родители были недовольны. Кроме того, был конфликт в укрытии. Этот учитель якобы толкнул ребенка. Намеренно или случайно  неизвестно. Был случай, когда администрация школы вызвала полицию. Сначала администрация защищала учителя, видимо, не хотелось, чтобы эта ситуация набирала обороты", — рассказала она.

Впоследствии директор заведения уволилась, недоработала полный учебный год. На ее место назначили другого человека.

"Конфликты повторились. Она, директор, сказала учителю, мол, если у вас не складываются отношения, то мы вас не будем задерживать. Весной он написал заявление на увольнение по собственному желанию", — говорит чиновница.

По предварительной информации, один из убитых учеников — это тот, который фигурировал в потасовке в укрытии.

Кроме того, руководитель отдела образования рассказала, что отношения у учителя с десятиклассником не сложились в другой школе, где первый ранее работал, а последний учился.

Напомним, убийство детей произошло 10 сентября.

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Иванна Чайка
