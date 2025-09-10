Видео
Главная Новости дня На Винничине зарезали двух школьников — подозреваемый задержан

На Винничине зарезали двух школьников — подозреваемый задержан

Дата публикации 10 сентября 2025 09:57
В Винницкой области убили двух школьников
Правоохранители задерживают подозреваемого в убийстве школьников в Винницкой области. Фото: Нацполиция

В среду утром, 10 сентября, в Винницкой области зарезали двух школьников. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве подростков.

Об этом информирует Полиция Винницкой области в среду, 10 сентября, в Telegram.

В Винницкой области убили двух подростков — что известно

Сообщается, что утром 10 сентября поступило сообщение от местного жителя о том, что в г. Шаргород Жмеринского района он обнаружил два тела с ножевыми ранениями.

Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской территориальной общины.

Злоумышленника, который может быть причастен к смерти подростков, задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УКУ.

Вбивство школярів
Скриншот сообщения Полиции Винницкой области/Telegram

Напомним, что недавно в городе Ямполь Сумской области обнаружили мертвым журналиста и бывшего депутата Александра Тахтая.

А ранее во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

смерть дети убийство полиция Винницкая область
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
