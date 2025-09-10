В Винницкой области убили двух школьников

На Винничине зарезали двух школьников — подозреваемый задержан
В среду утром, 10 сентября, в Винницкой области зарезали двух школьников. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве подростков.
Об этом информирует Полиция Винницкой области в среду, 10 сентября, в Telegram.
В Винницкой области убили двух подростков — что известно
Сообщается, что утром 10 сентября поступило сообщение от местного жителя о том, что в г. Шаргород Жмеринского района он обнаружил два тела с ножевыми ранениями.
Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской территориальной общины.
Злоумышленника, который может быть причастен к смерти подростков, задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УКУ.
