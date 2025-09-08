Александр Тахтай — что известно о смерти журналиста

Александр Тахтай. Фото: Facebook Александра Тахтая

В городе Ямполь Сумской области обнаружили мертвым журналиста и бывшего депутата Александра Тахтая. Тело мужчины нашли вечером 5 сентября, после чего его направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Что известно о журналисте

Александр Тахтай был известен своей активной гражданской позицией: он возглавлял местную газету "Ямпольский край" и расследовал коррупционные схемы в регионе, в частности во время строительства фортификационных объектов.

"После того, как Александр Тахтай длительное время не выходил на связь, его жена позвонила соседке, чтобы та узнала, в чем дело. Последняя и обнаружила мужчину без признаков жизни в его собственном доме и вызвала полицию. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти и открыли уголовное производство", — отметили в ведомстве.

Тахтай получал прогнозы

Из-за своей профессиональной деятельности журналист неоднократно сталкивался с угрозами и нападениями. В августе 2025 года он сообщал, что по окну его дачи вели огонь, а в его квартире обнаружили дымовую гранату.

"Окно пробито насквозь и граната пролетела пять метров по комнате. Траектория и угол, под которым вошла граната, указывают на то, что стреляли с высоты издалека", — писал журналист в Facebook.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смерти Александра Тахтая. Результаты экспертизы и следственные действия должны пролить свет на причину его гибели и ее возможную связь с профессиональной деятельностью.

