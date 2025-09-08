Олександр Тахтай - що відомо про смерть журналіста

Олександр Тахтай. Фото: Facebook Олександра Тахтая

У місті Ямпіль Сумської області виявили мертвим журналіста та колишнього депутата Олександра Тахтая. Тіло чоловіка знайшли ввечері 5 вересня, після чого його направили на судово-медичну експертизу для з’ясування точної причини смерті.

Що відомо про журналіста

Олександр Тахтай був відомий своєю активною громадянською позицією: він очолював місцеву газету "Ямпільський край" та розслідував корупційні схеми в регіоні, зокрема під час будівництва фортифікаційних об’єктів.

"Після того, як Олександр Тахтай тривалий час не виходив на зв’язок, його дружина зателефонувала сусідці, щоб та дізналася, в чому справа. Остання і виявила чоловіка без ознак життя у його власному помешканні та викликала поліцію. Тіло скерували на експертизу для встановлення причини смерті та відкрили кримінальне провадження", — зазначили у відомстві.

Тахтай отримував погнози

Через свою професійну діяльність журналіст неодноразово стикався з погрозами та нападами. У серпні 2025 року він повідомляв, що по вікну його дачі вели вогонь, а в його квартирі виявили димову гранату.

"Вікно пробите наскрізь і граната пролетіла п’ять метрів по кімнаті. Траєкторія і кут, під яким увійшла граната, вказують на те, що стріляли з висоти здалеку", — писав журналіст у Facebook.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини смерті Олександра Тахтая. Результати експертизи та слідчі дії мають пролити світло на причину його загибелі та її можливий зв’язок з професійною діяльністю.

