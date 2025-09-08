Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Критикував владу — у Сумах знайшли мертвим місцевого журналіста

Критикував владу — у Сумах знайшли мертвим місцевого журналіста

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 23:56
Олександр Тахтай - що відомо про смерть журналіста
Олександр Тахтай. Фото: Facebook Олександра Тахтая

У місті Ямпіль Сумської області виявили мертвим журналіста та колишнього депутата Олександра Тахтая. Тіло чоловіка знайшли ввечері 5 вересня, після чого його направили на судово-медичну експертизу для з’ясування точної причини смерті.

Про це пише Суспільне.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про журналіста

Олександр Тахтай був відомий своєю активною громадянською позицією: він очолював місцеву газету "Ямпільський край" та розслідував корупційні схеми в регіоні, зокрема під час будівництва фортифікаційних об’єктів.

"Після того, як Олександр Тахтай тривалий час не виходив на зв’язок, його дружина зателефонувала сусідці, щоб та дізналася, в чому справа. Остання і виявила чоловіка без ознак життя у його власному помешканні та викликала поліцію. Тіло скерували на експертизу для встановлення причини смерті та відкрили кримінальне провадження", — зазначили у відомстві.

Критикував владу — у Сумах знайшли мертвим місцевого журналіста - фото 1
Олександр Тахтай. Фото: Facebook Олександра Тахтая

Тахтай отримував погнози

Через свою професійну діяльність журналіст неодноразово стикався з погрозами та нападами. У серпні 2025 року він повідомляв, що по вікну його дачі вели вогонь, а в його квартирі виявили димову гранату.

"Вікно пробите наскрізь і граната пролетіла п’ять метрів по кімнаті. Траєкторія і кут, під яким увійшла граната, вказують на те, що стріляли з висоти здалеку", — писав журналіст у Facebook.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини смерті Олександра Тахтая. Результати експертизи та слідчі дії мають пролити світло на причину його загибелі та її можливий зв’язок з професійною діяльністю.

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Згодом стало відомо, що підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія 2 вересня обрали запобіжний захід.

журналісти вбивство поліція Сумська область тіло
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації