На Вінниччині вбили двох школярів

Правоохоронці затримують підозрюваного у вбивстві школярів на Вінниччині. Фото: Нацполіція

У середу вранці, 10 вересня, у Вінницькій області зарізали двох школярів. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві підлітків.

Про це інформує Поліція Вінницької області у середу, 10 вересня, в Telegram.

Повідомляється, що вранці 10 вересня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у м. Шаргород Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.

Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.

Новина доповнюється...