На Вінниччині вбили двох школярів

На Вінниччині зарізали двох школярів — підозрюваного затримали
У середу вранці, 10 вересня, у Вінницькій області зарізали двох школярів. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві підлітків.
Про це інформує Поліція Вінницької області у середу, 10 вересня, в Telegram.
На Вінниччині вбили двох підлітків — що відомо
Повідомляється, що вранці 10 вересня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у м. Шаргород Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями.
Правоохоронці встановили особи потерпілих, ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.
Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!