Вчитель вбив школярів на Вінниччині 10 вересня - що відомо про підозрюваного

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві двох школярів на Вінниччині — колишній вчитель англійської мови. Протягом року у нього виникало чимало конфліктів із учнями.

Про це ТСН розповіла керівниця відділу освіти і спорту Шаргородської міської ради Валентина Гуменюк.

Між ексвчителем та одним із вбитих учнів був конфлікт

Попередньо встановлено, що коли учень 10 класу та учень 11 класу прямували до школи, принаймні на одного з них чекав їхній 23-річний колишній вчитель. Чоловік завдав хлопцям проникних поранень в шию — старшокласники померли на місці події, а вчитель втік.

Гуменюк розповідає, що підозрюваний пропрацював у школі менше року.

"Пропрацював неповний навчальний рік, тому що не склалися стосунки з певними учнями. Були скарги, конфлікти. Батьки учнів були вимушені втручатися у ці інциденти, вони зверталися до адміністрації навчального закладу. Батьки були незадоволені. Крім того, був конфлікт в укритті. Цей вчитель начебто штовхнув дитину. Навмисно чи випадково — невідомо. Був випадок, коли адміністрація школи викликала поліцію. Спочатку адміністрація захищала вчителя, мабуть, не хотілося, щоб ця ситуація набирала обертів", — розповіла вона.

Згодом директорка закладу звільнилася, недопрацювала повний навчальний рік. На її місце призначили іншу людину.

"Конфлікти повторилися. Вона, директорка, сказала вчителю, мовляв, якщо у вас не складаються стосунки, то ми вас не будемо затримувати. Навесні він написав заяву на звільнення за власним бажанням", — каже посадовиця.

За попередньою інформацією, один із вбитих учнів — це той, який фігурував у штовханині в укритті.

Крім того, керівниця відділу освіти розповіла, що стосунки у вчителя із десятикласником не склалися в іншій школі, де перший раніше працював, а останній навчався.

Нагадаємо, вбивство дітей сталося 10 вересня.

Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.