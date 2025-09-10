Відео
Головна Новини дня Вбивство школярів на Вінниччині — шокуючі подробиці про вчителя

Вбивство школярів на Вінниччині — шокуючі подробиці про вчителя

Дата публікації: 10 вересня 2025 17:06
Вчитель вбив школярів на Вінниччині 10 вересня - що відомо про підозрюваного
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві двох школярів на Вінниччині — колишній вчитель англійської мови. Протягом року у нього виникало чимало конфліктів із учнями.

Про це ТСН розповіла керівниця відділу освіти і спорту Шаргородської міської ради Валентина Гуменюк.

Читайте також:

Між ексвчителем та одним із вбитих учнів був конфлікт

Попередньо встановлено, що коли учень 10 класу та учень 11 класу прямували до школи, принаймні на одного з них чекав їхній 23-річний колишній вчитель. Чоловік завдав хлопцям проникних поранень в шию — старшокласники померли на місці події, а вчитель втік. 

Гуменюк розповідає, що підозрюваний пропрацював у школі менше року.

"Пропрацював неповний навчальний рік, тому що не склалися стосунки з певними учнями. Були скарги, конфлікти. Батьки учнів були вимушені втручатися у ці інциденти, вони зверталися до адміністрації навчального закладу. Батьки були незадоволені. Крім того, був конфлікт в укритті. Цей вчитель начебто штовхнув дитину. Навмисно чи випадково невідомо. Був випадок, коли адміністрація школи викликала поліцію. Спочатку адміністрація захищала вчителя, мабуть, не хотілося, щоб ця ситуація набирала обертів", — розповіла вона.

Згодом директорка закладу звільнилася, недопрацювала повний навчальний рік. На її місце призначили іншу людину.

"Конфлікти повторилися. Вона, директорка, сказала вчителю, мовляв, якщо у вас не складаються стосунки, то ми вас не будемо затримувати. Навесні він написав заяву на звільнення за власним бажанням", — каже посадовиця.

За попередньою інформацією, один із вбитих учнів — це той, який фігурував у штовханині в укритті.

Крім того, керівниця відділу освіти розповіла, що стосунки у вчителя із десятикласником не склалися в іншій школі, де перший раніше працював, а останній навчався.

Нагадаємо, вбивство дітей сталося 10 вересня.

Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
