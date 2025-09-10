Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вбивство підлітків на Вінниччині — люди приносять квіти і іграшки

Вбивство підлітків на Вінниччині — люди приносять квіти і іграшки

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:15
Вбивство підлітків у Шаргороді 10 вересня — люди несуть квіти та іграшки
Квіти та іграшки на місці вбивства. Фото: кадр з відео

У Шаргороді Вінницької області люди приносять квіти та іграшки на місце вбивства двох школярів. Правоохоронці затримали 23-річного колишнього вчителя, який може бути причетним.

Про це повідомляє "Суспільне" у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Вбивство підлітків у Шаргороді 10 вересня

Люди приносять квіти та дитячі іграшки на місце, де знайшли двох загиблих дітей. Вони померли від колото-різаних поранень в області шиї. 

Вбивство дітей у Вінницькій області
Іграшки та квіти. Фото: кадр з відео

Що передувало

Нагадаємо, 10 вересня у Вінницькій області зарізали двох дітей. Ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.

Згодом правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

діти вбивство підлітки Вінницька область квіти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації