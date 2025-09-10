Вбивство підлітків у Шаргороді 10 вересня — люди несуть квіти та іграшки

Квіти та іграшки на місці вбивства. Фото: кадр з відео

У Шаргороді Вінницької області люди приносять квіти та іграшки на місце вбивства двох школярів. Правоохоронці затримали 23-річного колишнього вчителя, який може бути причетним.

Про це повідомляє "Суспільне" у середу, 10 вересня.

Вбивство підлітків у Шаргороді 10 вересня

Люди приносять квіти та дитячі іграшки на місце, де знайшли двох загиблих дітей. Вони померли від колото-різаних поранень в області шиї.

Іграшки та квіти. Фото: кадр з відео

Що передувало

Нагадаємо, 10 вересня у Вінницькій області зарізали двох дітей. Ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.

Згодом правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.