Головна Новини дня Вчитель вбив учнів на Вінниччині — з'явилися нові подробиці

Вчитель вбив учнів на Вінниччині — з'явилися нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 13:05
Вбивство учнів у Шаргороді — прокуратура оголосила підозру вчителю
Затриманий підозрюваний. Фото: Офіс Генерального прокурора.

На Вінниччині трапилася моторошна трагедія: у місті Шаргород Жмеринського району було вбито двох школярів місцевого ліцею. Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який, за даними слідства, є колишнім учителем цих дітей і може бути причетним до злочину. 

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

Читайте також:

Вчитель міг зарізати двох своїх колишніх учнів

В прокуратурі повідомили, інцидент стався вранці 10 вересня, коли підлітки йшли до школи. Зловмисник вичікував їх і раптово напав. Він завдав хлопцям колото-різаних поранень у ділянку шиї. Попри надану медичну допомогу, хлопці померли від отриманих травм. Жертвами стали учні 10 та 11 класів — Владислав Бевз та Микола Білик.

null
Чоловік готується до нападу. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Після нападу чоловік утік, однак невдовзі його затримали. За фактом умисного вбивства двох осіб розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Підозрюваному готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині оголосили траур за вбитими хлопцями

null
Загиблі хлопці. Фото: Суспільне Вінниця

У Шаргороді 10–11 вересня оголосили Дні жалоби за загиблими Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. Місто вшанує пам’ять двох школярів, життя яких трагічно обірвалося.

Нагадаємо, нещодавно в поліції назвали причину смерті журналіста-розслідувача із Сумщини, якого знайшли мертвим у квартирі. Олександр Тахтай розслідував корупційні схеми на будівництві фортифікацій. 

Також в США набрала обертів трагічна звістка про вбивство українки на залізничній станції. Президент Дональд Трамп звинуватив демократів. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
