Вбивство учнів у Шаргороді — прокуратура оголосила підозру вчителю

Затриманий підозрюваний. Фото: Офіс Генерального прокурора.

На Вінниччині трапилася моторошна трагедія: у місті Шаргород Жмеринського району було вбито двох школярів місцевого ліцею. Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який, за даними слідства, є колишнім учителем цих дітей і може бути причетним до злочину.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

Вчитель міг зарізати двох своїх колишніх учнів

В прокуратурі повідомили, інцидент стався вранці 10 вересня, коли підлітки йшли до школи. Зловмисник вичікував їх і раптово напав. Він завдав хлопцям колото-різаних поранень у ділянку шиї. Попри надану медичну допомогу, хлопці померли від отриманих травм. Жертвами стали учні 10 та 11 класів — Владислав Бевз та Микола Білик.

Чоловік готується до нападу. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Після нападу чоловік утік, однак невдовзі його затримали. За фактом умисного вбивства двох осіб розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Підозрюваному готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині оголосили траур за вбитими хлопцями

Загиблі хлопці. Фото: Суспільне Вінниця

У Шаргороді 10–11 вересня оголосили Дні жалоби за загиблими Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. Місто вшанує пам’ять двох школярів, життя яких трагічно обірвалося.

