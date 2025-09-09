У Сумах помер журналіст Олександр Тахтай — яка причина смерті

Журналіст Олександр Тахтай. Фото: Facebook

У Сумській області триває розслідування смерті журналіста Олександра Тахтая, якого знайшли у власному помешканні мертвим. Стала відома причина смерті головного редактора газети "Ямпільський край".

Про це повідомив начальник відділу комунікацій обласної поліції Володимир Крупецьких у коментарі для "Детектор медіа".

Читайте також:

Олександр Тахтай помер у власній квартирі — яка причина

За його словами, тривогу здійняла дружина журналіста, яка не змогла додзвонитися до чоловіка та попросила сусідку навідатися до квартири. Там і виявили тіло без ознак життя. На місце прибули слідчо-оперативна група та медики, тіло передали до моргу для проведення експертизи.

Розтин показав, що смерть настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності на тлі дифузного кардіосклерозу та атеросклеротичної хвороби серця. Поліція наголосила, що ознак насильницької смерті немає. При цьому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ "Умисне вбивство" із позначкою "Природна смерть", що є обов’язковою процедурою для документування подібних випадків.

Журналісту погрожували й раніше

Олександр Тахтай свого часу був депутатом Ямпільської райради та редагував місцеве видання. У серпні він повідомляв про кілька інцидентів. Одного разу невідомі особи стріляли по його дачі, а в приміщенні квартирі навіть знайшли димову гранату. Тоді журналіст припускав можливу причетність співробітника СБУ та офіцера запасу.

За цими фактами розслідується окреме кримінальне провадження за статтею 296 ККУ "Хуліганство". Станом на 6 вересня слідство ще триває.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Олександр Тахтай розслідував корупційні схеми із будівництва фортифікаційних споруд.

Також нещодавно українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, посмертно нагородили Oxi Courage Award.