В Сумах умер журналист Александр Тахтай — какова причина смерти

В Сумской области продолжается расследование смерти журналиста Александра Тахтая, которого нашли в собственном доме нашли мертвым. Стала известна причина смерти главного редактора газеты "Ямпольский край".

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций областной полиции Владимир Крупецких в комментарии для "Детектор медиа".

По его словам, тревогу подняла жена журналиста, которая не смогла дозвониться до мужа и попросила соседку наведаться в квартиру. Там и обнаружили тело без признаков жизни. На место прибыли следственно-оперативная группа и медики, тело передали в морг для проведения экспертизы.

Вскрытие показало, что смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне диффузного кардиосклероза и атеросклеротической болезни сердца. Полиция отметила, что признаков насильственной смерти нет. При этом правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть", что является обязательной процедурой для документирования подобных случаев.

Журналисту угрожали и раньше

Александр Тахтай в свое время был депутатом Ямпольского райсовета и редактировал местное издание. В августе он сообщал о нескольких инцидентах. Однажды неизвестные лица стреляли по его даче, а в помещении квартире даже нашли дымовую гранату. Тогда журналист предполагал возможную причастность сотрудника СБУ и офицера запаса.

По этим фактам расследуется отдельное уголовное производство по статье 296 УКУ "Хулиганство". По состоянию на 6 сентября следствие еще продолжается.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Александр Тахтай расследовал коррупционные схемы по строительству фортификационных сооружений.

Также недавно украинскую журналистку Викторию Рощину, которая погибла в российском плену, посмертно наградили Oxi Courage Award.