Убийство учеников в Шаргороде - прокуратура объявила подозрение учителю

Задержанный подозреваемый. Фото: Офис Генерального прокурора.

В Винницкой области произошла жуткая трагедия: в городе Шаргород Жмеринского района были убиты двое школьников местного лицея. Правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который, по данным следствия, является бывшим учителем этих детей и может быть причастен к преступлению.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Реклама

Читайте также:

Учитель мог зарезать двух своих бывших учеников

В прокуратуре сообщили, инцидент произошел утром 10 сентября, когда подростки шли в школу. Злоумышленник ожидал их и внезапно напал. Он нанес ребятам колото-резаные ранения в область шеи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребята скончались от полученных травм. Жертвами стали ученики 10 и 11 классов — Владислав Бевз и Николай Билык.

Мужчина готовится к нападению. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

После нападения мужчина скрылся, однако вскоре его задержали. По факту умышленного убийства двух человек начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Подозреваемому готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Винницкой области объявили траур по убитым ребятами

Погибшие ребята. Фото: Общественное Винница

В Шаргороде 10-11 сентября объявили Дни траура по погибшим Владиславу Бевзу и Николаю Билыку. Город почтит память двух школьников, жизнь которых трагически оборвалась.

Напомним, недавно в полиции назвали причину смерти журналиста-расследователя из Сумской области, которого нашли мертвым в квартире. Александр Тахтай расследовал коррупционные схемы на строительстве фортификаций.

Также в США набрало обороты трагическое известие об убийстве украинки на железнодорожной станции. Президент Дональд Трамп обвинил демократов.