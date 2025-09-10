Видео
Главная Новости дня Убийство подростков на Винничине — люди приносят цветы и игрушки

Убийство подростков на Винничине — люди приносят цветы и игрушки

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:15
Убийство подростков в Шаргороде 10 сентября — люди несут цветы и игрушки
Цветы и игрушки на месте убийства. Фото: кадр из видео

В Шаргороде Винницкой области люди приносят цветы и игрушки на место убийства двух школьников. Правоохранители задержали 23-летнего бывшего учителя, который может быть причастен.

Об этом сообщает "Суспільне" в среду, 10 сентября.

Читайте также:

Убийство подростков в Шаргороде 10 сентября

Люди приносят цветы и детские игрушки на место, где нашли двух погибших детей. Они умерли от колото-резаных ранений в области шеи.

Вбивство дітей у Вінницькій області
Игрушки и цветы. Фото: кадр из видео

Что предшествовало

Напомним, 10 сентября в Винницкой области зарезали двух детей. Ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской территориальной громады.

Впоследствии правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

дети убийство подростки Винницкая область цветы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
