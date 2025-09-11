В Виннице арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве школьников

Судебное заседание. Фото: Национальная полиция Украины

Винницкий городской суд постановил взять под стражу подозреваемого в убийстве двух школьников. Ему не дали возможности внести залог.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в четверг, 11 сентября.

Детали дела

"Сегодня Винницкий городской суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток", — говорится в сообщении.

По данным полиции, среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между бывшим преподавателем и одним из пострадавших.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

Напомним, убийство детей произошло 10 сентября. Зарезали учеников 10 и 11 класса Шаргородской территориальной общины.

Полиция объявила подозрение 23-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве двух школьников в Винницкой области. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.