В Виннице арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве школьников

Убийство детей в Виннице — подозреваемому избрали меру пресечения
Винницкий городской суд постановил взять под стражу подозреваемого в убийстве двух школьников. Ему не дали возможности внести залог.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в четверг, 11 сентября.
Детали дела
"Сегодня Винницкий городской суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток", — говорится в сообщении.
По данным полиции, среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между бывшим преподавателем и одним из пострадавших.
Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.
Напомним, убийство детей произошло 10 сентября. Зарезали учеников 10 и 11 класса Шаргородской территориальной общины.
Полиция объявила подозрение 23-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве двух школьников в Винницкой области. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.
