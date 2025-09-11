У Вінниці арештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві школярів

Вбивство учнів у Вінниці — підозрюваному обрали запобіжний захід
Вінницький міський суд постановив взяти під варту підозрюваного у вбивстві двох школярів. Йому не дали можливості внести заставу.
Про це повідомляє Національна поліція України у четвер, 11 вересня.
Деталі справи
"Сьогодні Вінницький міський суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між колишнім викладачем та одним із постраждалих.
Наразі у справі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, вбивство дітей сталося 10 вересня. Зарізали учнів 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.
Поліція оголосила підозру 23-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві двох школярів на Вінниччині. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих.
Читайте Новини.LIVE!