Вчитель вбив учнів на Вінниччині - йому оголосили підозру

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Поліція оголосила підозру 23-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві двох школярів на Вінниччині. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"10 вересня о 8:00 до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць м. Шаргород виявлено двох людей з ножовими пораненнями. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події", — йдеться в повідомленні.

Оглошення підозри. Фото: Нацполіція

Загиблими виявились учні ліцею віком 15 та 16 років.

Зловмисника — місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, вбивство дітей сталося 10 вересня. Зарізали учнів 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.

Люди принесли квіти та іграшки на місце вбивства двох школярів.