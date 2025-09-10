Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вбивство підлітків на Вінниччині — вчителеві оголошено підозру

Вбивство підлітків на Вінниччині — вчителеві оголошено підозру

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:30
Вчитель вбив учнів на Вінниччині - йому оголосили підозру
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Поліція оголосила підозру 23-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві двох школярів на Вінниччині. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Реклама
Читайте також:

Яке покарання загрожує вчителеві

"10 вересня о 8:00 до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць м. Шаргород виявлено двох людей з ножовими пораненнями. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події", — йдеться в повідомленні.

підозра
Оглошення підозри. Фото: Нацполіція

Загиблими виявились учні ліцею віком 15 та 16 років.

Зловмисника — місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, вбивство дітей сталося 10 вересня. Зарізали учнів 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.

Люди принесли квіти та іграшки на місце вбивства двох школярів.

вчителі вбивство Вінницька область школярі підозра
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації