Учитель убил учеников в Винницкой области - ему объявили подозрение

Убийство подростков в Винницкой области — объявлено подозрение
Полиция объявила подозрение 23-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве двух школьников в Винницкой области. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Какое наказание грозит учителю
"10 сентября в 8:00 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на одной из улиц г. Шаргород обнаружены два человека с ножевыми ранениями. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Погибшими оказались ученики лицея в возрасте 15 и 16 лет.
Злоумышленника — местного 23-летнего жителя, задержали в поле в 5 км от места преступления.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, убийство детей произошло 10 сентября. Зарезали учеников 10 и 11 класса Шаргородской территориальной общины.
Люди принесли цветы и игрушки на место убийства двух школьников.
