Учитель убил учеников в Винницкой области - ему объявили подозрение

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Полиция объявила подозрение 23-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве двух школьников в Винницкой области. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Реклама

Читайте также:

Какое наказание грозит учителю

"10 сентября в 8:00 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на одной из улиц г. Шаргород обнаружены два человека с ножевыми ранениями. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Оглашение подозрения. Фото: Нацполиция

Погибшими оказались ученики лицея в возрасте 15 и 16 лет.

Злоумышленника — местного 23-летнего жителя, задержали в поле в 5 км от места преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, убийство детей произошло 10 сентября. Зарезали учеников 10 и 11 класса Шаргородской территориальной общины.

Люди принесли цветы и игрушки на место убийства двух школьников.