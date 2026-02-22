Вбивство у маєтку Трампа — поліція розкрила перші подробиці

Резиденція Дональда Трампа у Мар-а-Лаго. Фото: Reuters

У США оприлюднили нові подробиці інциденту з вбивством чоловіка на території маєтку Дональда Трампа у Флориді. Правоохоронці пояснили, за яких обставин було застосовано вогнепальну зброю.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву шерифа округу Палм-Біч Ріка Бредшоу під час пресконференції в неділю, 22 лютого.

Як повідомив шериф, підозрюваний проник на територію маєтку Мар-а-Лаго із каністрою та рушницею. За його словами, чоловік поставив каністру, після чого підняв зброю для стрільби.

Правоохоронці зазначили, що ні співробітники Секретної служби США, ні агенти Федерального бюро розслідувань не встигли вступити з ним у перемовини. Коли підозрюваний відмовився покласти рушницю, було ухвалено рішення про його ліквідацію.

Чи була зброя заряджена та скільки саме пострілів пролунало під час інциденту, наразі не розголошується. У правоохоронних органах пояснили, що ці деталі встановлюються в межах розслідування.

Вбивство чоловіка у маєтку Трампа — що відомо

Інцидент стався близько 01:30 у ніч проти 22 лютого. За даними правоохоронців, 20-річний чоловік здійснив несанкціоноване проникнення на охоронювану територію.

Його виявили поблизу північних воріт із дробовиком та каністрою з пальним.

Останні заяви Трампа

Американський лідер оголосив про підвищення мит для всіх країн з 10% до 15%. Водночас він наголосив, що це рішення може бути не остаточним, а тарифна політика адміністрації Білого дому може зазнати подальших змін.

Крім того, Трамп заявив про намір доручити очільнику Пентагону Піт Гегсет та іншим профільним структурам оприлюднити частину засекречених матеріалів щодо НЛО та можливих форм позаземного життя. За його словами, такий крок зумовлений зростанням суспільного інтересу до цієї теми.

Також 19 лютого американський лідер провів засідання Ради миру, під час якого повідомив, що новостворений орган здійснюватиме моніторинг діяльності ООН. Окрім цього, він анонсував виділення мільярдів доларів на відновлення сектору Гази.