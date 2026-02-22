Убийство в резиденции Трампа Мар-а-Лаго— первые подробности от полиции

Резиденция Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Фото: Reuters

В США обнародовали новые подробности инцидента с убийством мужчины на территории поместья Дональда Трампа во Флориде. Правоохранители объяснили, при каких обстоятельствах было применено огнестрельное оружие.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу во время пресс-конференции в воскресенье, 22 февраля.

В полиции раскрыли детали убийства в резиденции Трампа

Как сообщил шериф, подозреваемый проник на территорию поместья Мар-а-Лаго с канистрой и ружьем. По его словам, мужчина поставил канистру, после чего поднял оружие для стрельбы.

Правоохранители отметили, что ни сотрудники Секретной службы США, ни агенты Федерального бюро расследований не успели вступить с ним в переговоры. Когда подозреваемый отказался положить ружье, было принято решение о его ликвидации.

Было ли оружие заряжено и сколько именно выстрелов прозвучало во время инцидента, пока не разглашается. В правоохранительных органах пояснили, что эти детали устанавливаются в рамках расследования.

Убийство мужчины в имении Трампа — что известно

Инцидент произошел около 01:30 в ночь на 22 февраля. По данным правоохранителей, 20-летний мужчина совершил несанкционированное проникновение на охраняемую территорию.

Его обнаружили вблизи северных ворот с дробовиком и канистрой с горючим.

Последние заявления Трампа

Американский лидер объявил о повышении пошлин для всех стран с 10% до 15%. В то же время он отметил, что это решение может быть не окончательным, а тарифная политика администрации Белого дома может претерпеть дальнейшие изменения.

Кроме того, Трамп заявил о намерении поручить главе Пентагона Пит Гегсет и другим профильным структурам обнародовать часть засекреченных материалов по НЛО и возможных форм внеземной жизни. По его словам, такой шаг обусловлен ростом общественного интереса к этой теме.

Также 19 февраля американский лидер провел заседание Совета мира, во время которого сообщил, что новосозданный орган будет осуществлять мониторинг деятельности ООН. Кроме этого, он анонсировал выделение миллиардов долларов на восстановление сектора Газа.