Главная Новости дня Спецслужбы США застрелили вооруженного мужчину в особняке Трампа

Спецслужбы США застрелили вооруженного мужчину в особняке Трампа

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:42
Спецслужбы застрелили мужчину в доме Трампа — подробности
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вблизи резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич застрелили мужчину. Он пытался незаконно проникнуть на территорию поместья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, инцидент произошел около 1:30 в ночь на 22 февраля. Подозреваемый совершил "несанкционированное проникновение" на охраняемую территорию. 20-летнего мужчину заметили у северных ворот с дробовиком и канистрой с горючим.

ФБР, Секретная служба и Управление шерифа округа Палм-Бич проводят расследование, чтобы установить личность мужчины, его действия, мотивы и обстоятельства применения силы.

Как стало известно, во время инцидента Трампа на территории поместья не было.

Последние заявления Трампа

Президент США заявил о повышении пошлин для всех стран - с 10% до 15%, подчеркнув, что это решение может быть не окончательным. По его словам, администрация Белого дома оставляет за собой возможность дальнейшего пересмотра тарифной политики.

Кроме того, Трамп сообщил о намерении поручить главе Пентагона Питу Гегсету и другим ответственным ведомствам обнародовать часть засекреченных материалов, касающихся НЛО и вероятных форм внеземной жизни. Он пояснил, что такой шаг связан с повышенным общественным интересом к этой тематике.

Также 19 февраля американский лидер провел заседание Совета мира. Во время встречи он заявил, что новосозданный орган будет осуществлять мониторинг деятельности ООН, а также анонсировал выделение миллиардов долларов на восстановление сектора Газа.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
