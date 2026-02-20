Трамп заявив, що Рада миру буде наглядати за ООН

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп 19 лютого провів засідання Ради миру. Він оголосив, що рада буде спостерігати за ООН, а також анонсував виділення мільярдів доларів на відновлення Гази.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про ООН та відновлення Гази

Американській лідер зазначив, що ООН варто посилити, щоб організація краще вирішувала світові проблеми, чого вже не було останніми роками.

"Колись мене тут не буде. ООН, я думаю, стане набагато сильнішою, а Рада миру майже наглядатиме за ООН і стежитиме, щоб вона працювала як слід... Ми зміцнимо ООН. Ми подбаємо про їхні умови, якщо потрібна допомога, фінансова допомога, ми допоможемо фінансово. І ми зробимо так, щоб ООН була життєздатною", — сказав Трамп.

Варто зауважити, що однією з причин, чому ООН зіткнулася з фінансовими труднощами, є заборгованість США за членськими внесками в розмірі майже 4 млрд доларів.

Допомога Газі

Окремо Трамп оголосив про внесок США в розмірі 10 млрд доларів до Ради миру. Він зазначив, що ця сума "дуже мала, якщо порівняти з вартістю війни".

Оскільки ключовою темою ради був мир у Газі, лидер США додатково анонсував виділення інших коштів на відновлення.

Зокрема, Трамп повідомив, що Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан і Кувейт — пожертвували понад 7 млрд на допомогу Газі, а Індонезія, Марокко, Албанія, Косово та Казахстан "надішлють військові та поліцейські сили для стабілізації Гази". Значну допомогу нададуть також Єгипет та Йорданія.

Норвегія, за словами Трампа, проведе захід, на якому збереться Рада миру, а Японія також проведе благодійний захід для країн регіону.

Лідер США додав, що додатково Офіс ООН з координації гуманітарних питань "збирає 2 млрд доларів для підтримки Гази".

Також Трамп висловив надію, що Китай та Росія також будуть залучені до цих зусиль. Як відомо — обидві країни були запрошені до Ради миру, але поки не приєдналися.

Нагадаємо, що 22 січня у день церемонії підписання статуту Ради миру, Трамп заявив, що рада співпрацюватиме з ООН.

Також ми писали, що Трамп позитивно оцінив по ідею Кремля щодо виділення 1 млрд заморожених активів РФ для Ради миру.