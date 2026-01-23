Трамп висловився про ідею Путіна витратити заморожені активи РФ на "Раду миру"

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав ідею глави Кремля Володимира Путіна виділити 1 млрд доларів із заморожених активів РФ для "Ради миру" "цікавою". Він вважає, що якщо Путін це зробить, то це буде "здорово".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Трамп про ідею Путіна виділити гроші із заморожених активів РФ

Під час спілкування з пресою Трампом запитали, чи дозволить він Путіну використовувати заморожені активи Росії для оплати вступу до так званої "Ради миру".

Лідер США відповів, що не має повної інформації, але чув про цю заяву.

"Це дуже цікаво... Він використовує свої гроші. Думаю, це чудово... Він приєднається до "Ради миру" і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, використавши свої гроші. Я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші, то це здорово", — сказав Трамп.

Нагадаємо, вчора президент США оголосив першу групу з двох десятків країн, які приєдналися до "Ради миру".

Також ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, Україна теж вступить до "Ради миру", але після завершення війни.