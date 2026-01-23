Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відреагував на ідею Путіна про внесок активів до Ради миру

Трамп відреагував на ідею Путіна про внесок активів до Ради миру

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 04:32
Трамп висловився про ідею Путіна витратити заморожені активи РФ на "Раду миру"
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав ідею глави Кремля Володимира Путіна виділити 1 млрд доларів із заморожених активів РФ для "Ради миру" "цікавою". Він вважає, що якщо Путін це зробить, то це буде "здорово".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Трамп про ідею Путіна виділити гроші із заморожених активів РФ

Під час спілкування з пресою Трампом запитали, чи дозволить він Путіну використовувати заморожені активи Росії для оплати вступу до так званої "Ради миру".

Лідер США відповів, що не має повної інформації, але чув про цю заяву.

"Це дуже цікаво... Він використовує свої гроші. Думаю, це чудово... Він приєднається до "Ради миру" і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, використавши свої гроші. Я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші, то це здорово", — сказав Трамп.

Нагадаємо, вчора президент США оголосив першу групу з двох десятків країн, які приєдналися до "Ради миру".

Також ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, Україна теж вступить до "Ради миру", але після завершення війни.

США володимир путін Дональд Трамп Росія саміт в Давосі 2026 Рада миру
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації