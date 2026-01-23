Трамп высказался об идее Путина потратить замороженные активы РФ на "Совет мира"

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал идею главы Кремля Владимира Путина выделить 1 млрд долларов из замороженных активов РФ для "Совета мира" "интересной". Он считает, что если Путин это сделает, то это будет "здорово".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что сказал Трамп об идее Путина выделить деньги из замороженных активов РФ

Во время общения с прессой Трампом спросили, позволит ли он Путина использовать замороженные активы России для оплаты вступления в так называемый "Совет мира".

Лидер США ответил, что не имеет полной информации, но слышал об этом заявлении.

"Это очень интересно... Он использует свои деньги. Думаю, это здорово... Он присоединится к "Совету мира" и сделает взнос в размере миллиарда долларов, использовав свои деньги. Я имею ввиду, если он использует свои деньги, то это здорово", — сказал Трамп.

Напомним, вчера президент США огласил первую группу из двух десятков стран, которые присоединились к "Совету мира".

Также мы писали, что по словам президента Владимира Зеленского, Украина тоже вступит в "Совет мира", но после завершения войны.