Трамп рассказал, чем будет заниматься Совет мира

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

В четверг 19 февраля президент США Дональд Трамп провел заседание Совета мира. Он анонсировал, что совет будет наблюдать за ООН и рассказал, сколько денег выделят на восстановление Газы.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп об ООН и восстановлении Газы

Американской лидер отметил, что ООН стоит усилить, чтобы организация лучше решала мировые проблемы, чего уже не было в последние годы.

"Когда-то меня здесь не будет. ООН, я думаю, станет намного сильнее, а Совет мира почти будет присматривать за ООН и следить, чтобы она работала как следует... Мы укрепим ООН. Мы позаботимся об их условиях, если нужна помощь, финансовая помощь, мы поможем финансово. И мы сделаем так, чтобы ООН была жизнеспособной", — сказал Трамп.

Стоит заметить, что одной из причин, почему ООН столкнулась с финансовыми трудностями, является задолженность США по членским взносам в размере почти 4 млрд долларов.

Помощь Газе

Отдельно Трамп объявил о взносе США в размере 10 млрд долларов в Совет мира. Он отметил, что эта сумма "очень мала, если сравнить со стоимостью войны".

Поскольку ключевой темой совета был мир в Газе, лидер США дополнительно анонсировал выделение других средств на восстановление.

В частности, Трамп сообщил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт — пожертвовали более 7 млрд на помощь Газе, а Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан "пришлют военные и полицейские силы для стабилизации Газы". Значительную помощь окажут также Египет и Иордания.

Норвегия, по словам Трампа, проведет мероприятие, на котором соберется Совет мира, а Япония также проведет благотворительное мероприятие для стран региона.

Лидер США добавил, что дополнительно Офис ООН по координации гуманитарных вопросов "собирает 2 млрд долларов для поддержки Газы".

Также Трамп выразил надежду, что Китай и Россия также будут привлечены к этим усилиям. Как известно — обе страны были приглашены в Совет мира, но пока не присоединились.

