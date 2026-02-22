Відео
У маєтку Трампа застрелили озброєного чоловіка — що відомо

У маєтку Трампа застрелили озброєного чоловіка — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 17:42
У маєтку Трампа спецслужби застрелили чоловіка — що відомо
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Поблизу резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч застрелили чоловіка. Він намагався незаконно проникнути на територію маєтку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fox News.

До маєтку Трампа намагався проникнути невідомий

Як повідомляється, інцидент стався близько 1:30 в ніч проти 22 лютого. Підозрюваний здійснив "несанкціоноване проникнення" на охоронювану територію. 20-річного чоловіка помітили біля північних воріт із дробовиком та каністрою з пальним.

ФБР, Секретна служба та Управління шерифа округу Палм-Біч проводять розслідування, аби встановити особу чоловіка, його дії, мотиви та обставини застосування сили.

Як стало відомо, під час інциденту Трампа на території маєтку не було.

Останні заяви Трампа

Президент США заявив про підвищення мит для всіх країн — із 10% до 15%, підкресливши, що це рішення може бути не остаточним. За його словами, адміністрація Білого дому залишає за собою можливість подальшого перегляду тарифної політики.

Крім того, Трамп повідомив про намір доручити очільнику Пентагону Піту Гегсету та іншим відповідальним відомствам оприлюднити частину засекречених матеріалів, що стосуються НЛО та ймовірних форм позаземного життя. Він пояснив, що такий крок пов'язаний із підвищеним суспільним інтересом до цієї тематики.

Також 19 лютого американський лідер провів засідання Ради миру. Під час зустрічі він заявив, що новостворений орган здійснюватиме моніторинг діяльності ООН, а також анонсував виділення мільярдів доларів на відновлення сектору Гази.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
