Верховний суд США відмовив Сбербанку у касації у справі про збиття рейсу MH17

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Верховний суд США відмовив Сбербанку у відкритті касації у справі MH17. Йдеться про справу малайзійського боїнга MH17, який був збитий системою "Бук" у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у вівторок, 7 жовтня, в Telegram.

Отже, стало відомо, що Верховний суд США відмовив Сбербанку у відкритті касації у справі MH17.

За словами Єрмака, це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент: російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Як відомо, позов подала сім’я 18-річного Квіна Шансмана, який загинув у літаку рейсу MH17.

Аргумент — Сбербанк через банківську систему США фінансував так звану "ДНР". Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися "суверенним імунітетом", і тепер це підтвердив Верховний суд США.

"Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться.

Разом із партнерами ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен, хто причетний до злочинів РФ, відповів перед законом", — резюмував керівник ОПУ.

Уламки літака MH17, що були ретельно зібрані в Нідерландах. Фото: Reuters

Що відомо про справу MH17

Справа MH17 — це розслідування і судові процеси, пов’язані зі збиттям пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року.

Тоді літак летів з Амстердама до Куала-Лумпура, а над територією, яку контролювали російські бойовики, його збили ракетою з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук". Усі 298 людей на борту (переважно громадяни Нідерландів) загинули.

Міжнародне розслідування дійшло висновку, що:

ракетний комплекс "Бук" належав російській армії;

його доставили на тимчасово окуповану територію України з Росії;

після запуску комплекс повернули назад у Росію.

Через це Росію визнали відповідальною за збиття MH17, а кількох осіб (зокрема, російських військових і бойовиків) суд у Гаазі визнав винними у вбивстві майже 300 людей.

Сама справа MH17 включає також численні цивільні та міжнародні позови — проти Росії, Сбербанку та інших російських структур, які, на думку позивачів, мають нести фінансову відповідальність за трагедію.

Раніше ми інформували, що Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) визнала відповідальність Росії за збиття літака рейсу MH17.

У Міністерстві закордонних справ України привітали офіційне визнання РФ винною у збитті рейсу MH17.