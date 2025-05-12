ICAO офіційно визнала відповідальність Росії за збиття рейсу MH17

Збиття літака біля Донецька 17 липня 2014 року. Фото: REUTERS/Antonio Bronic/File Photo Purchase Licensing Rights

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала відповідальність Росії за збиття літака рейсу MH17. Найближчим часом буде розглянуто питання щодо компенсації завданих збитків.

Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів у понеділок, 12 травня.

Реклама

Читайте також:

Росія збила рейс MH17

У рішенні зазначається, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, застосувавши зброю проти цивільного літака.

ICAO визнала обґрунтованими звинувачення Нідерландів та Австралії, які ще у 2022 році ініціювали справу проти Росії через збиття рейсу MH17.

Найближчим часом Рада Міжнародної організації цивільної авіації розгляне, як необхідно відшкодувати збитки. Нідерланди та Австралія звернулися до ICAO із закликом зобов’язати Росію розпочати переговори щодо відповідальності. Вони також наполягають на міжнародному контролі за цим процесом.

Що кажуть у МЗС Нідерландів

Глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що задоволений рішенням ICAO, яке важливе для родичів жертв авіакатастрофи.

"Рішення не може позбавити їх скорботи та страждань, але це важливий крок на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право", — додав міністр.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року суд в Гаазі встановив, що літак MH17 збили з окупованої території України.

Внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 людей, включаючи 80 дітей.

Реклама