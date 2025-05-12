ICAO официально признала ответственность России за сбитие рейса MH17

Сбитие самолета возле Донецка 17 июля 2014 года. Фото: REUTERS/Antonio Bronic/File Photo Purchase Licensing Rights

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал ответственность России за сбитие самолета рейса MH17. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсации нанесенного ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов в понедельник, 12 мая.

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В решении отмечается, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, применив оружие против гражданского самолета.

ICAO признала обоснованными обвинения Нидерландов и Австралии, которые еще в 2022 году инициировали дело против России из-за сбития рейса MH17.

В ближайшее время Совет Международной организации гражданской авиации рассмотрит, как необходимо возместить убытки. Нидерланды и Австралия обратились к ICAO с призывом обязать Россию начать переговоры об ответственности. Они также настаивают на международном контроле за этим процессом.

Что говорят в МИД Нидерландов

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что доволен решением ICAO, которое важно для родственников жертв авиакатастрофы.

"Решение не может избавить их от скорби и страданий, но это важный шаг на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут безнаказанно нарушать международное право", — добавил министр.

Напомним, в ноябре 2022 года суд в Гааге установил, что самолет MH17 сбили с оккупированной территории Украины.

В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек, включая 80 детей.

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