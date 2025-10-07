Верховный суд США отказал Сбербанку в кассации по делу о сбитии рейса MH17

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Верховный суд США отказал Сбербанку в открытии кассации по делу MH17. Речь идет о деле малайзийского боинга MH17, который был сбит системой "Бук" в небе над Донбассом летом 2014 года.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во вторник, 7 октября, в Telegram.

Итак, стало известно, что Верховный суд США отказал Сбербанку в открытии кассации по делу MH17.

По словам Ермака, это создает чрезвычайно важный юридический прецедент: российские коммерческие структуры могут быть привлечены к ответственности в судах США за ущерб, причиненный Россией и контролируемыми ею террористическими организациями.

Как известно, иск подала семья 18-летнего Квина Шансмана, который погиб в самолете рейса MH17.

Аргумент — Сбербанк через банковскую систему США финансировал так называемую "ДНР". Суды первой и апелляционной инстанций уже отклонили попытки Сбербанка прикрыться "суверенным иммунитетом", и теперь это подтвердил Верховный суд США.

"Дело будет рассмотрено по существу. Если иск удовлетворят, это станет мощным сигналом для всех структур, которые прямо или косвенно финансируют российскую агрессию: избежать ответственности больше не удастся.

Вместе с партнерами мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый, кто причастен к преступлениям РФ, ответил перед законом", — резюмировал руководитель ОПУ.

Обломки самолета MH17, которые были тщательно собраны в Нидерландах. Фото: Reuters

Что известно о деле MH17

Дело MH17 — это расследование и судебные процессы, связанные со сбитием пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

Тогда самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур, а над территорией, которую контролировали российские боевики, его сбили ракетой из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек на борту (в основном граждане Нидерландов) погибли.

Международное расследование пришло к выводу, что:

ракетный комплекс "Бук" принадлежал российской армии;

он был доставлен на временно оккупированную территорию Украины из России;

после запуска комплекс вернули обратно в Россию.

Из-за этого Россию признали ответственной за сбитие MH17, а нескольких человек (в частности российских военных и боевиков) суд в Гааге признал виновными в убийстве почти 300 человек.

Само дело MH17 включает также многочисленные гражданские и международные иски — против России, Сбербанка и других российских структур, которые, по мнению истцов, должны нести финансовую ответственность за трагедию.

Ранее мы информировали, что Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал ответственность России за сбивание самолета рейса MH17.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали официальное признание РФ виновной в сбивании рейса MH17.