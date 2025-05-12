Сбитие рейса МН17 — реакция МИД Украины на решение ІСАО

Сбитие рейса MH17 на Донбассе — реакция МИД на решение ICAO
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) по сбитию рейса МН17 в Донецкой области. Россию официально признали виновной в трагедии.
Об этом Андрей Сибига сообщил в Telegram 12 мая.
Реакция Сибиги на решение ICAO
"Приветствую сегодняшнее важное решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое подтверждает ответственность России за сбитие рейса MH17. Это еще один шаг на пути к восстановлению справедливости за это преступление", — сказал Сибига.
Он подчеркнул, что для РФ это четкий сигнал: сколько бы денег и усилий она не вкладывала во ложь и сокрытие своих преступлений, правда побеждает, а справедливость берет верх.
Украинский министр поздравил руководителей МИД Нидерландов и Австралии с общей победой, которая является чрезвычайно важной для семей погибших в трагедии MH17.
Напомним, 12 мая правительство Нидерландов сообщило, что ICAO признала Россию виновной в сбивании рейса MH17 на Донбассе. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсации нанесенного ущерба.
Отметим, самолет сбили 17 июля 2014 года. Авиакатастрофы привела к гибели всех пассажиров и членов экипажа — всего речь идет о 298 человек, включая 80 детей.
Читайте Новини.LIVE!