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Сбитие рейса MH17 на Донбассе — реакция МИД на решение ICAO

12 мая 2025 23:24
Карина Приходько - Редактор
Сбитие рейса МН17 — реакция МИД Украины на решение ІСАО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД
Карина Приходько - Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) по сбитию рейса МН17 в Донецкой области. Россию официально признали виновной в трагедии.

Об этом Андрей Сибига сообщил в Telegram 12 мая.

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"Приветствую сегодняшнее важное решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое подтверждает ответственность России за сбитие рейса MH17. Это еще один шаг на пути к восстановлению справедливости за это преступление", — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что для РФ это четкий сигнал: сколько бы денег и усилий она не вкладывала во ложь и сокрытие своих преступлений, правда побеждает, а справедливость берет верх.

Украинский министр поздравил руководителей МИД Нидерландов и Австралии с общей победой, которая является чрезвычайно важной для семей погибших в трагедии MH17.

Напомним, 12 мая правительство Нидерландов сообщило, что ICAO признала Россию виновной в сбивании рейса MH17 на Донбассе. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсации нанесенного ущерба.

Отметим, самолет сбили 17 июля 2014 года. Авиакатастрофы привела к гибели всех пассажиров и членов экипажа — всего речь идет о 298 человек, включая 80 детей.

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