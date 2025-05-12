Збиття рейсу МН17 — реакція МЗС України на рішення ІСАО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо збиття рейсу МН17 у Донецькій області. Росію офіційно визнали винною у трагедії.

Про це Андрій Сибіга повідомив у Telegram 12 травня.

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Реакція Сибіги на рішення ICAO

"Вітаю сьогоднішнє важливе рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, яке підтверджує відповідальність Росії за збиття рейсу MH17. Це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин", — сказав Сибіга.

Він наголосив, що для РФ це чіткий сигнал: скільки б грошей і зусиль вона не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів, правда перемагає, а справедливість бере гору.

Український міністр привітав очільників МЗС Нідерландів та Австралії зі спільною перемогою, яка є надзвичайно важливою для родин загиблих у трагедії MH17.

Нагадаємо, 12 травня уряд Нідерландів повідомив, що ICAO визнала Росію винною в збитті рейсу MH17 на Донбасі.Найближчим часом буде розглянуто питання щодо компенсації завданих збитків.

Зазначимо, літак збили 17 липня 2014 року. Авіакатастрофи призвела до загибелі усіх пасажирів та членів екіпажу — загалом йдеться про 298 людей, включаючи 80 дітей.

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